Zukunftsgerechter Neustart

Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen am Freitag und Samstag in Brüssel zusammen, um über den siebenjährigen EU-Haushalt (2021 bis 2027) und den 750 Milliarden Euro schweren Wiederaufbaufonds zu verhandeln. Der EU-Ratsgipfel bietet die große Chance: Bereits zum Beginn der deutschen Ratspräsidentschaften kann Kanzlerin Angela Merkel alle EU-Mitglieder von einem sozial-ökologischem Neustart der europäischen Wirtschaft überzeugen.

„Eine Gesellschaft kann nur dann zukunftsgerecht sein, wenn sie ihre Wirtschaft und ihren Lebensstil gegen globale Risiken aus Pandemien, Erderhitzung und Artensterben absichert.

Die Gelder sollen nicht Löcher stopfen, sondern Europa zukunftsfest machen. Die Corona-Krise hat uns dramatisch vor Augen geführt: Naturschutz ist systemrelevant. Schützen wir das Klima und die Natur, schützen wir auch unsere Gesundheit“, sagt Christoph Heinrich, Vorstand Naturschutz beim WWF Deutschland.

„Die Bundesregierung und die anderen EU-Mitgliedsstaaten dürfen die historische Chance nicht am Verhandlungstisch in Brüssel verspielen. Der milliardenschweren EU-Haushalt und der Wiederaufbaufonds müssen die EU zu einer klimaneutralen und krisenfesten Wirtschaft leiten. Die Staats- und Regierungschefs können die sozial-ökologische Transformation an diesem Wochenende spürbar beschleunigen, anstatt sie auszubremsen und klima- und umweltfeindliche Strukturen zu zementieren“, so Heinrich weiter. „Sieben EU-Mitglieder haben sich vor dem EU-Ratsgipfel für ein neues Treibhausgasminderungsziel von mindestens 55 Prozent bis 2030 ausgesprochen. Für die Bundesregierung ist das die Steilvorlage, mit den Haushaltsverhandlungen gleich die Pfeiler für ein ambitioniertes EU-Klimaschutzziel und dem EU-Klimaschutzgesetz zu setzen.“

Der WWF fordert, dass folgende Punkte den EU-Haushalt und Wiederaufbaufonds erfüllen: