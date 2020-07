WWF fordert solide grüne Architektur statt grünem Anstrich

Erstmals tagt am Montag der EU-Agrarrat unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft. Ganz oben auf der Tagesordnung steht die Ausgestaltung der sogenannten „grünen Architektur“. Diskutiert werden damit die zentralen Umweltelemente für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 2020. Dabei zentral ist, wie viel Prozent der Direktzahlungen verbindlich als sogenannte Eco-Schemes an tatsächliche Leistungen für Umwelt- und Klimaschutz gekoppelt werden.

Der WWF drängt darauf, dass mindestens 30 Prozent der Direktzahlungen verbindlich für die Förderung von Umweltmaßnahmen auf dem Acker und im Stall bereitgestellt werden. „Aktuell besteht die Gefahr, dass die Ministerinnen und Minister das Instrument der Eco-Schemes bis zur Unkenntlichkeit aufweichen. Von einer grünen Architektur der GAP kann dann keine Rede mehr sein, das wäre allenfalls noch ein grüner Anstrich“, so Dr. Diana Pretzell, Direktorin Biodiversitätspolitik beim WWF Deutschland.

Der Europäische Rechnungshof (ECA) hat der bestehenden europäischen Agrarpolitik jüngst Wirkungslosigkeit beim Kampf gegen den Verlust biologischer Vielfalt attestiert. „Der Agrarrat muss die Rote Karte des Rechnungshofes ernst nehmen. Öffentliche Gelder sind einzusetzen für Maßnahmen, die ausreichend und messbar dazu beitragen, die Umwelt- und Klimaschutzziele der EU zu erreichen. Für sie muss in beiden Säulen genug Geld bereitgestellt werden, neben den Direktzahlungen also auch über weitere Förderinstrumente“, sagt Pretzell.

Mit Sorge beobachtet der WWF auch die aktuelle Diskussion um den Mindestanteil der landwirtschaftlichen Flächen für nichtproduktive Landschaftselemente oder Bereiche (GLÖZ 9). Er sollte für alle Mitgliedstaaten obligatorisch sein und bei mindestens 10 Prozent liegen, so der WWF. „Allerdings drängen wir darauf, dass diese Flächen auch zu einer tatsächlichen ökologischen Aufwertung führen. Der Anbau von Zwischenfrüchten oder Eiweißpflanzen für Äcker und Dauerkulturen, also Kulturen ohne einen erheblichen ökologischen Mehrwert für die Artenvielfalt, darf nicht als Aufwertung gelten“, unterstreicht Pretzell.

Ein weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt wird die Beratung zur Farm to Fork-Strategie sein. Die EU-Kommission hat darin ambitionierte Umweltziele wie eine Reduktion von Nährstoffverlusten um mindestens 50 Prozent, von Düngemitteln um 20 Prozent und von Pflanzenschutzmitteln und Antibiotika jeweils um 50 Prozent bis 2030 angesetzt. Zudem soll der Ausbau des Ökolandbaus EU-weit auf 25 Prozent bis 2030 erfolgen. „Jetzt müssen die Mitgliedsstaaten mitziehen und die ambitionierten Vorhaben der EU-Kommission aus der Farm to Fork-Strategie umsetzen. Jede Verwässerung schadet nicht nur Umwelt und Landwirten, sondern letztlich allen Bürgern der Europäischen Union“, so Dr. Diana Pretzell.